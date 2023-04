Ses : Contrat de 27,5 millions de dollars avec l'armée US

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES a annoncé lundi la signature d'un contrat de 27,5 millions de dollars avec l'armée américaine, à laquelle l'opérateur va fournir des capacités de communication par satellite pendant une durée de cinq ans.



Dans le cadre de l'accord, sa filiale SES Space & Defense proposera des services satellitaires à deux unités de commandement majeures de l'US Army, le Netcom et le Forscom, en vue de l'entraînement et de la préparation des engagements sur le théâtre des opérations.



Le contrat lui a été attribué par le bureau de l'Armée américaine en charge des capacités militaires de communication par satellite (SatCom) dans le cadre d'une décision de la Defensive Information Technology Contracting Organization (DITCO), l'organe contractant de la Defense Information Systems Agency (DISA).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.