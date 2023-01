Ses : Berenberg réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé vendredi avoir réduit son objectif de cours sur SES de 11,2 à 9,2 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Fidèle à sa thèse d'investissement sur la valeur, l'analyste estime que l'opérateur satellitaire va devoir atteindre trois grands objectifs cette année.



Il s'agit, selon lui, (1) de lancer davantage de satellites O3b mPower en vue d'une mise en service au troisième trimestre, (2) d'améliorer ses performances en termes de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel avant de renouer avec la croissance l'an prochain et (3)de percevoir une somme correspondant à près de 75% de sa capitalisation boursière au titre de la libération de la bande C aux Etats-Unis.



'Si SES parvient à atteindre ces trois objectifs réalisables, comme nous le prévoyons, le dossier s'en trouvera transformé, sur fond de retour à la croissance et d'améliorer de la situation bilantielle', conclut-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.