Ses : Berenberg abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé jeudi avoir abaissé son objectif de cours sur SES, qu'il ramène de 9,2 à 7,8 euros tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, le bureau d'études rappelle que le groupe luxembourgeois a déçu récemment, un phénomène qu'il explique par le fréquent report de ses lancements de satellites.



D'après Berenberg, le constat pourrait se reproduire lors de la présentation des résultats de premier trimestre, prévue le 4 mai, avec un risque de décalage au troisième trimestre de la date du lancement des appareils O3b mPower 5 et 6.



L'analyste se montre néanmoins optimiste à un horizon de six à 12 mois, rappelant que l'opérateur doit toujours percevoir, d'ici à la fin de l'exercice, le dédommagement lié à la libération de la bande C aux Etats-Unis.



