Ses : Accord de 15 ans avec Marlink en Guyane

(CercleFinance.com) - SES a annoncé mercredi la signature d'un accord de 15 ans avec Marlink portant sur la fourniture de services de connectivité à haut débit destinés aux internautes guyanais.



L'opérateur satellitaire précise que cet accord s'inscrit dans le cadre d'une initiative du gouvernement français visant à résorber la fracture numérique pour plus de 7500 foyers guyanais, soit plus de 30.000 usagers, situés dans les zones rurales du département.



Dans le cadre de ce projet, Marlink s'est vu attribuer un contrat visant à proposer sur tout le territoire un accès Internet haut débit et des services 4G/5G par satellite.



Grâce à l'exploitation du réseau de satellites de SES en orbites géostationnaire (GEO) et moyenne (MEO), Marlink prévoit d'offrir une connectivité haute performance d'un débit de 30 Mb/s.



Basé à Paris et à Oslo, Marlink est un fournisseur indépendant de services de communications dans les zones les plus reculées de la planète, en particulier pour le secteur maritime.



