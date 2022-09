Sergeferrari group : Oddo confirme son opinion après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son opinion surperformance avec un objectif de cours inchangé de 18E sur Serge Ferrari.



' Serge Ferrari a publié lundi soir des résultats semestriels proches de nos attentes ', note l'analyste. ' Pour un chiffre d'affaires déjà publié en croissance de 17.5% à 170 ME, le RO ressort à 15.9 ME, soit une marge opérationnelle en léger retrait de 60 pb à 9.5%. Après la déduction d'un résultat financier en amélioration, le RNpg s'établit à 10.3 ME ', continue Oddo.



En dépit d'un environnement de marché difficile, Serge Ferrari affiche au S1 une performance opérationnelle solide selon l'analyste qui relève qu'en parallèle, ' Serge Ferrari annonce deux opérations de croissance externe pour renforcer son réseau de distribution en Europe et dispose d'un carnet de commandes solide '. Oddo attend à présent un CA 2022 de 341 ME et un ROC de 25 ME pour la fin d'année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.