Sergeferrari group : Obtient un financement de 105 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Le groupe, spécialiste mondial des matériaux composites souples et innovants, a obtenu un financement mixte de 105 millions d'euros de la part du LCL (groupe Crédit Agricole), composé d'un crédit syndiqué de 75 millions d'euros et d'un placement privé Euro PP de 30 millions d'euros pendant sept ans souscrit par quatre investisseurs institutionnels de premier plan.



'SergeFerrari Group dispose dorénavant des moyens financiers adéquats lui permettant d'assurer la poursuite de son développement à l'international et sa croissance sur ses marchés prioritaires', a indiqué Philippe Brun, Directeur Général de SergeFerrari.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SERGEFERRARI GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok