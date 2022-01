Sergeferrari group : Entouré après un CA annuel record

(CercleFinance.com) - SergeFerrari Group bondit de 10% au lendemain de la présentation par le spécialiste des matériaux composites souples, d'un chiffre d'affaires record de 285,9 millions d'euros pour 2021, en augmentation de 46,4% (+27,6% à périmètre et change constants).



Au quatrième trimestre, les ventes ont progressé de 15,1% (+14,7% à périmètre et change constants), 'le maintien de l'excellente dynamique commerciale sur ce trimestre s'expliquant par un niveau de demande toujours soutenu sur l'ensemble des métiers', selon la société.



Pour l'année 2022, dans une conjoncture bien orientée, mais où le prix des matériaux et de l'énergie poursuit sa trajectoire ascendante, SergeFerrari s'attachera à préserver sa rentabilité et indique viser des ventes de l'ordre de 310 millions d'euros.



