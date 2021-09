Sergeferrari group : Oddo rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Serge Ferrari avec un objectif de cours rehaussé de 10 à 13 euros, suite à une 'belle publication' au-dessus de ses attentes, conduisant le bureau d'études à relever ses prévisions annuelles 2021.



'Le momentum devrait rester très bon pour le groupe Serge Ferrari', juge l'analyste, qui pointe une dynamique commerciale soutenue, une bonne intégration en cours des acquisitions et des synergies qui vont se matérialiser.



Oddo souligne aussi 'une structure financière solide permettant potentiellement de considérer de nouveaux dossiers de M&A', ainsi qu'une valorisation qu'il considère comme 'très raisonnable' pour le fabricant de matériaux composites souples.



