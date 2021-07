Sergeferrari group : Gains de parts de marché et hausse des prix ont dopé les revenus de SergeFerrari

(BFM Bourse) - Le groupe isérois, qui commercialise dans le monde entier des toiles composites innovantes pour des applications d’architectures légères et d’aménagements extérieurs, a plus que doublé son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Le titre grimpe de plus de 10%.

Spécialiste des toiles composites, utilisées pour la réalisation de structures modulaires, par exemple pour la couverture du court Philippe-Chatrier du stade Roland-Garros, ou encore pour la réalisation d'éléments d'architecture tendus, pour la protection solaire ou pour le mobilier extérieur, SergeFerrari Group voit son cours de Bourse rebondir de 13,26% mercredi à 7,60 euros grâce à la publication d'un chiffre d'affaires record au premier semestre.

Fondé en 1973 à La Tour-du-Pin et spécialisé à l'origine dans la production de... bâches de camion, avant de s'orienter vers des marchés à forte valeur ajoutée, le groupe a enregistré au deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 80,6 millions d'euros, en progression de +116,9% (+73,4% à périmètre et change constants). Une performance découlant des effets conjugués de la progression des ventes dans la plupart des marchés stratégiques, d'un effet de base favorable et un impact prix positif grâce à l’évolution du mix et aux premiers effets des majorations de tarifs pratiquées par le groupe isérois. Au-delà des effets de périmètre, la bonne dynamique de l’activité est attestée par la croissance pro forma de +5,8% par rapport au deuxième trimestre 2019, période antérieure à l’apparition de la pandémie.

Le chiffre d'affaires pour l'ensemble des six premiers mois atteint ainsi 144,709 millions d'euros, un niveau record, en croissance de 81,6% (+42,6% à données constantes).

"Les marchés de la Protection solaire, du Mobilier et de la Marine ont notamment bénéficié du dynamisme des applications à destination des particuliers et de l’aménagement des espaces de vie", observe le groupe, présent dans 80 pays au travers de neuf filiales, et disposant de 6 sites de production.

"Notre très bon début d‘exercice montre qu’au sortir des différents confinements SergeFerrari Group est désormais en ordre de marche pour reprendre sa conquête. La réorganisation de nos forces commerciales faisant suite aux deux acquisitions récentes, Verseidag et F.I.T, porte ses fruits et les premières synergies se concrétisent. Pour répondre aux fluctuations haussières des matières premières, nous avons également procédé à des hausses de prix tout en préservant nos relations avec nos clients et partenaires" a expliqué le PDG Sébastien Ferrari, fils du fondateur. "Cet excellent démarrage constitue un encouragement à poursuivre nos efforts en dépit des aléas conjoncturels", a-t-il ajouté.

Malgré le retour actuel des incertitudes sanitaires et un effet de base moins favorable, l'entreprise envisage avec confiance la seconde partie de l’exercice. "SergeFerrari Group s’appuiera sur la qualité de son offre pour ajuster sa politique tarifaire à l’évolution du prix des matières premières et sur l’accentuation des synergies notamment avec Verseidag pour poursuivre son développement. La dynamique de croissance facilitera la mise en œuvre des premières mesures d’activation du levier industriel". À moyen terme, la firme pense atteindre un chiffre d’affaires annuel supérieur à 300 millions d'euros, accompagné d’une progression des résultats supérieure à celle des ventes.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse