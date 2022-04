Sergeferrari group : En augmentant le prix de ses toiles composites, SergeFerrari relève son objectif de revenus 2022

(BFM Bourse) - Après un bon début d'année, le spécialiste des toiles composites (utilisées dans l'aménagement extérieur et en architecture) relève son objectif de ventes annuel, en comptant répercuter dans ses tarifs la hausse des matières premières.

La croissance de SergeFerrari Group, un des principaux fabricants mondiaux de toiles composites innovantes -utilisées pour les éléments d'architecture "tendus", les structures modulaires, la protection solaire ou encore le mobilier de marine- devrait cette année encore connaître un taux à deux chiffres, selon l'objectif de chiffre d'affaires pour 2022 que la direction relève à l'issue du premier trimestre. L'action en profite pour gagner 5,48% à 18,48 euros vers 11h00, portant sa progression depuis le début de l'année à +45%, après une performance déjà très favorable (+110%) en 2021.

Commercialisant 80% de sa production à l'international, le groupe dauphinois a comptabilisé 79,1 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre 2022, en progression de 23,4% sur un an dont +22,4% à périmètre et changes constants. Cette performance s’explique "par les effets combinés d’une dynamique commerciale forte dans la plupart des marchés stratégiques du groupe, d’un effet de base favorable en raison de règles sanitaires moins strictes qu’au premier trimestre 2021 et d’un impact prix positif sur la période", explique SergeFerrari. La croissance des volumes contribue à hauteur de +8,1% à la progression globale du chiffre d’affaires et la variation des changes étant contributive à hauteur de +1%, c'est bien la hausse des tarifs qui a le plus fort impact.

Retour progressif des projets événementiels

Selon son nouveau président du directoire, Sébastien Baril, le groupe affiche sur la période un niveau d’activité soutenu dans la continuité des précédents trimestres. "Nous profitons d’une offre de produits innovants qui satisfait aux exigences/tendances de marché en faveur de composants légers et durables dans une dynamique qui se poursuit en ce début 2022".

Malgré les contraintes sanitaires, le marché des toiles composites (pesant environ 6 milliards de dollars à l'échelon mondial selon les estimations du groupe) bénéficie toujours d'une dynamique porteuse. Le segment des structures modulaires profite de la demande soutenue sur ce métier avec le retour progressif des projets événementiels et la protection solaire affiche une progression continue basée sur la bonne demande du secteur résidentiel. Seule l’architecture tendue est actuellement pénalisée par le retour des inquiétudes sanitaires, notamment sur la zone Asie, tandis que les segments mobilier/marine poursuivent sur une dynamique positive.

"Dans un environnement sanitaire qui reste fragile, nous abordons la suite de l’année avec confiance grâce à nos relations avec nos clients et partenaires pour lesquels nous souhaitons avant tout préserver la qualité de nos produits et services dans un contexte inflationniste et de tension sur le taux d’utilisation des équipements industriels", a précisé Sébastien Baril. S'étant fixé au départ un objectif annuel de 310 millions d'euros de facturations, qui aurait représenté environ 8% de croissance par rapport à 2021, le groupe remonte cet objectif à 325 millions d'euros, sous l’effet de la répercussion dans ses prix de vente des tensions inflationnistes qui continuent de s’exercer sur le coût des matières premières et de l’énergie.

