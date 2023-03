Sensorion : Un président du conseil nommé à titre intérimaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies Sensorion annonce la nomination de Khalil Barrage en tant que président intérimaire du conseil d'administration : il succèdera à Scott Myers, qui a informé qu'il se retirait du conseil afin de se consacrer à ses autres engagements.



Khalil Barrage siège au conseil d'administration de Sensorion depuis plus de trois ans et a apporté son soutien lors de différentes levées de fonds et son expertise lors de la spécialisation de la société dans la thérapie génique.



Depuis près de vingt ans, il occupe le poste de managing director du groupe Invus, l'un des principaux actionnaires de Sensorion. La société a entamé des recherches afin d'identifier un nouveau président du conseil et en informera le marché en temps voulu.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.