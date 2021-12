Sensorion : Un nouveau président du conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Sensorion a annoncé lundi la nomination de Scott Myers, un spécialiste du secteur des biotechnologies, à la présidence de son conseil d'administration.



Le spécialiste des pertes d'audition a indiqué ce matin que Myers rejoindrait son conseil en tant que membre indépendant et qu'il succéderait avec effet immédiat à Edwin Moses, qui a décidé de se concentrer sur d'autres engagements, au poste de président.



Sensorion souligne que le dirigeant va lui apporter près de 30 ans d'expérience au niveau mondial dans les secteurs de la pharmacie et des technologies médicales.



Scott Myers est également président du conseil d'administration de Dynavax Technologies et Harpoon Therapeutics, deux sociétés biopharmaceutiques qui cotent au Nasdaq.



