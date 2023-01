Sensorion : Premier patient recruté pour un essai clinique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sensorion annonce avoir recruté le premier patient dans le cadre de son essai clinique de preuve de concept de phase 2a du SENS-401 (Arazasetron) chez les patients souffrant d'une ototoxicité induite par le cisplatine.



Les thérapies à base de platine, essentielles pour le traitement de nombreux cancers, provoquent une ototoxicité ou perte auditive permanente et irréversible chez environ 50 à 60% des patients adultes et 90% des patients pédiatriques qui survivent au cancer.



'Cette indication représente un vaste marché potentiel avec plus de 500.000 patients concernés aux Etats-Unis, dans l'UE et au Japon', souligne Sensorion, qui prévoit la publication des résultats intermédiaires de l'étude au cours du premier semestre 2023.



