Sensorion : Nouveaux sites approuvés pour une étude

(CercleFinance.com) - Sensorion annonce que le Comité Indépendant de Protection des Personnes de Strasbourg a revu et approuvé la liste des sites additionnels qui participeront à l'étude de Phase 2 en cours du SENS-401 dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL).



Ces nouveaux centres vont recruter des militaires volontaires qui ont été exposés à des bruits impulsionnels dans le cadre de leurs activités professionnelles et souffrant de perte d'audition. Ce recrutement commencera après la réalisation de dernières étapes administratives.



Le consortium PATRIOT -dont Sensorion est chef de file- a été lauréat d'un financement non-dilutif de 10,8 millions d'euros. Sensorion recevra jusqu'à 5,6 millions pour soutenir le développement clinique du SENS-401 dans la perte auditive neurosensorielle soudaine.



