Sensorion : Nouveau président du conseil d'administration

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie Sensorion annonce la nomination d'Edwin Moses, ancien PDG d'Ablynx jusqu'à son acquisition par Sanofi en 2018 pour 3,9 milliards d'euros, au poste de président de son conseil d'administration, avec effet immédiat.



Il souligne qu'Edwin Moses apporte plus de 25 ans d'expérience de direction en tant que PDG et président de plusieurs sociétés des sciences de la vie, dont Ablynx pendant 14 ans et Oxford Asymmetry en tant que PDG puis président entre 1993 et 2001.



