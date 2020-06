Sensorion : Le titre monte, Chardan initie le titre à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Sensorion compte parmi les plus fortes hausses du marché parisien mercredi matin, le spécialiste de la perte d'audition profitant d'une note favorable des analystes de Chardan, dans laquelle la société initie la valeur à l'achat.



A 12h00, le titre gagne 6,3%, contre un gain de 0,5% au même instant pour l'indice CAC Small.



Chardan, une banque d'investissement new-yorkaise spécialisée dans le secteur de la santé, a initié la couverture du titre avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours établi à deux euros.



Dans sa note de recherche, Chardan met en avant le potentiel de la société dans le développement de thérapies géniques pour le traitement des pertes d'audition, et notamment le thème porteur des virus adéno-associés (AAV).



En décembre dernier, les analystes de Bryan Garnier & Co avaient déjà initié la couverture de Sensorion avec une recommandation d'achat.



