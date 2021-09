Sensorion : Le titre avance après un semestre 'réussi'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sensorion progresse de 3% lundi à la Bourse de Paris après avoir publié dans la matinée les éléments financiers d'un premier semestre qualifié de 'réussi'.



Les comptes semestriels, établis selon les normes IFRS, font apparaître des produits opérationnels de 1,6 millions d'euros, qui incluent un million d'euros de crédit impôt recherche (CIR) et 600.000 euros de subventions relatives aux collaborations.



Les charges opérationnelles ont augmenté de 39%, passant de 5,6 millions à 7,8 millions d'euros d'une année sur l'autre, principalement sous l'effet des études préclinique et clinique et à la hausse de l'effectif dédié à la recherche.



A elles seules, les dépenses de recherche et développement ont augmenté de 64% passant de 3,7 millions d'euros à six millions d'euros au 30 juin 2021.



La perte nette de la société biotechnologique spécialisée dans les thérapies de restauration de l'audition s'établissait, elle, à 6,2 millions d'euros contre -4,7 millions d'euros au 30 juin 2020.



La trésorerie atteint de son côté 54,9 millions d'euros, un montant jugé suffisant pour financer ses activités jusqu'à la fin du second semestre 2022.



