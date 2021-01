Sensorion : Jefferies initie un suivi à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies initie un suivi sur Sensorion avec un conseil 'achat' et un objectif de cours de 2,3 euros, présentant la société de biotechnologies française comme un pur acteur de la perte auditive, avec un angle de thérapie génique.



Le broker estime que le cours actuel de Sensorion est soutenu par sa valeur d'actif nette de 1,6 euro par action pour le produit phare SENS-401, en phase II dans la surdité soudaine avec les données attendues au dernier trimestre 2021.



Aussi pense-t-il que 'son pipeline dans le domaine 'chaud' de la thérapie génique est largement sous-estimé' et que 'bien qu'ils soient au stade précoce, la reconnaissance de ces programmes devrait augmenter au cours des 12 à 18 prochains mois'.



