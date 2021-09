Sensorion : Accord de collaboration avec Sonova

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sensorion gagne plus de 3% après l'annonce d'un accord de collaboration stratégique pluriannuelle avec Sonova, visant à introduire l'analyse génétique dans le diagnostic de routine de la perte auditive progressive chez l'adulte.



Cet accord est l'aboutissement d'un processus entamé en décembre 2020, au moment de l'acquisition par Sonova d'une participation de 3,7% dans Sensorion pour cinq millions d'euros, explique la société de biotechnologies.



Cette collaboration prévoit une étude d'histoire naturelle comprenant le génotypage de milliers de patients souffrant d'un début précoce de presbyacousie sévère, étude que Sonova et Sensorion financeront à hauteur de sept millions d'euros, répartis à 70/30.



