Seche environnem. : Soutenu par une relèvement d'objectifs 2021

(CercleFinance.com) - Séché Environnement grimpe de 6% au lendemain d'une révision en hausse des objectifs pour 2021, le groupe estimant qu'il devrait atteindre, avec un an d'avance, la plupart des objectifs d'activité et de rentabilité opérationnelle initialement fixés pour 2022.



Il estime ainsi désormais pour l'année en cours que son chiffre d'affaires contributif devrait se rapprocher de 750 millions d'euros et il vise un nouvel objectif d'EBE entre 21 et 22% du chiffre d'affaires contributif.



Sur son premier semestre, Séché a réalisé un résultat net part du groupe de 13,5 millions d'euros (contre une perte de 0,9 million un an auparavant) et une marge d'EBE de 22,9%, pour un chiffre d'affaires contributif de 354,7 millions, en hausse de 18,4%.



