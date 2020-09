Seche environnem. : Promesses de ventes au bénéfice de Groupe Séché

(CercleFinance.com) - Groupe Séché SAS, holding de contrôle de Séché Environnement avec à ce jour 59,04% du capital et 71,34% des droits de vote, annonce que la société ICM SA s'est portée vendeur auprès d'elle d'un bloc d'actions Séché Environnement.



En conséquence, Groupe Séché se trouve détenir deux promesses unilatérales de ventes d'actions, par lesquelles ICM s'engage irrévocablement à lui céder 784.407 actions, soit 9,98% du capital et 6,94% des droits de vote, à un prix unitaire de 44 euros par action.



Groupe Séché pourra faire la demande de rachat de ces titres à tout moment, et au plus tard le 15 septembre 2023, pour 220.000 actions à compter du 15 septembre 2020 et pour 564.407 actions à compter du 23 décembre 2020.



