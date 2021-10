Seche environnem. : Hausse de 14% du CA contributif au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Séché Environnement annonce un chiffre d'affaires contributif de 183,4 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2021, en progression de 14,1% par rapport à la même période de 2020, dont une hausse de 5,5% à périmètre et change constant.



Le groupe affirme ainsi 'démonter sa capacité à bénéficier durablement du retour à une situation économique normalisée et bien orientée, en particulier sur ses marchés industriels de déchets dangereux, en France et dans ses principales géographies'.



Les tendances des neuf premiers mois confortent les attentes de Séché avec un chiffre d'affaires contributif 2021 qui devrait se rapprocher de 750 millions d'euros à périmètre constant et y compris TGAP (pour un montant attendu de 45 millions environ).



