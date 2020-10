Seche environnem. : Le CA trimestriel progresse de 1,8%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Avec un chiffre d'affaires contributif de 169,1 millions d'euros au 3e trimestre 2020 en hausse de +0,4% (données brutes) et de +1,8% (à change constant) par rapport au 3e trimestre 2019, Séché Environnement confirme le rebond de ses activités initié à la fin du 1er semestre sur la plupart de ses géographies.



Sur les neuf premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires contributif s'établit à 482,1 millions d'euros vs. 498,3 millions d'euros au 30 septembre 2019, en léger recul de -3,2% sur la période (données brutes) et de -4,5% à périmètre et change constant, pour un chiffre d'affaires consolidé publié de 482,5 vs.514,8 millions d'euros un an plus tôt.



Confiant quant à la poursuite de ces tendances au 4ème trimestre, Séché Environnement confirme son objectif de chiffre d'affaires contributif de 650 à 675 millions d'euros au titre de l'exercice 2020.





