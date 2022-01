Scor se : Nouveau responsable des relations investisseurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Scor annonce la nomination d'Yves Cormier au poste de responsable des relations investisseurs, avec effet immédiat. Il reportera à Ian Kelly, le directeur financier du groupe de réassurance, et sera basé Londres.



Yves Cormier rejoint Scor après avoir travaillé chez Rothschild, où il a passé les six dernières années à conseiller des compagnies d'assurance européennes sur des questions de financement d'entreprise et de stratégie.



Auparavant, Yves Cormier a travaillé chez JPMorgan, BNP Paribas et AXA, dont il a dirigé la stratégie de la business unit Axa Global Direct. Il bénéficie ainsi de plus de 15 années d'expérience dans le secteur de l'assurance.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.