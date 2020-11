Scor se : Grâce à des sinistres moins coûteux que prévu, Scor voit ses bénéfices rebondir

(BFM Bourse) - Malgré la pandémie de Covid-19, une série de catastrophes naturelles et des sinistres industriels et commerciaux de grande ampleur, le leader français de la réassurance affiche à fin septembre des bénéfices nettement supérieurs aux attentes et une solvabilité de tout premier ordre.

Par une hausse de 5,51% du cours de Scor vers 09h45 vendredi, à 24,12 euros, les investisseurs saluent la publication par le groupe de réassurance (l'assurance des assureurs) de ses résultats au terme du troisième trimestre. Certes en baisse par rapport à la même période de 2019, le montant des bénéfices réalisés par le groupe dirigé par Denis Kessler dépasse en effet nettement les attentes du consensus, et s'attend à bénéficier de la hausse des tarifs de sa spécialité.

L'effet du Covid-19 est clairement visible dans les comptes de Scor. En matière de dommages, le coût net de la pandémie au cours des neuf premiers mois de 2020 est estimé à 256 millions d'euros, sans changement notable de l'estimation de l’exposition du groupe par rapport à celle communiquée le 23 juillet 2020 lors de la présentation des résultats du premier semestre, "ce qui atteste de la prudence de Scor en matière de provisionnement", note le groupe.

En réassurance vie, le coût net est évalué à 251 millions d'euros (dont 233 millions d'euros rien que pour les sinistres issus du portefeuille de mortalité aux États-Unis, où le taux de couverture est particulièrement élevé). Mais globalement, ce chiffre est moins sévère que modélisé : les déclarations de sinistres liés à la pandémie reçues par le groupe aux États-Unis continuent d’être plus favorables qu’attendu, soit environ 67% des montants prévus.

Plus de 12 milliards de primes encaissées

Les primes brutes émises par la firme (autrement dit le montant des primes reçues par la Scor des entreprises assurées) atteignent 12,283 milliards d'euros au cours des neuf premiers mois de 2020, en hausse de 2,3% à taux de change constants par rapport aux trois premier trimestres de 2019 (+1% à taux de change courants).

Dans le détail, du côté de l'assurance-vie, SCOR Global Life enregistre une croissance de ses primes brutes émises de 2,9% à changes constants par rapport aux neuf premiers mois de 2019 à 6,918 milliards d'euros. La marge technique de cette division atteint 5,8%, en baisse de 1,4 point.

Un ratio combiné maîtrisé

L'autre branche, SCOR Global P&C (la réassurance dommages) enregistre des primes brutes émises en hausse de 2,9% à taux de change constants à 5,365 milliards d'euros, avec une dégradation limitée de la rentabilité technique du fait de la pandémie, ce qui se traduit par un ratio combiné (montant des sinistres et frais rapporté aux primes encaissées) de 100,7% (contre 95,7% l'an dernier à la même époque).

Pour rappel, au-delà d'un ratio combiné de 100%, cela signifie qu'un assureur ou un réassureur perd de l'argent sur la partie opérationnelle de son métier (l'assurance en tant que telle). En-dessous de 100%, il en gagne. Mais les assureurs ou réassureurs se rattrapent sur la façon dont ils gèrent l'argent des primes, ce qui fait généralement repasser les comptes dans le vert.

SCOR Global Investments -qui gère les liquidités détenues entre l'encaissement des primes et l'indemnisation des sinistres- dégage ainsi un rendement des actifs de 2,6% au cours des neuf premiers mois de 2020, via une stratégie d’allocation d’actifs prudente, comprenant une poche d'obligations d'entreprises légèrement augmentée au trimestre écoulé. Prudemment, le groupe vise pour l'ensemble de 2020 une rentabilité de 2,3%.

Le ratio de coûts du groupe s’établit à 4,4% des primes brutes émises, meilleur que l’hypothèse d’environ 5% du plan stratégie 2019-2021 "Quantum Leap".

Des bénéfices beaucoup plus importants que prévus

Le résultat net atteint 135 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2020, près de trois fois supérieur à la moyenne des prévisions des analystes, tandis que le cash-flow opérationnel s'élève à 661 millions d'euros, portant les liquidités totales à 2,4 milliards d'euros au 30 septembre.

Les capitaux propres totalisent 6,249 milliards, représentant un actif net comptable par action de 33,51 euros. Le ratio de solvabilité s’élève ainsi à 215%, dans la partie haute de la zone de solvabilité optimale de 185% à 220% recherchée dans le plan Quantum Leap.

Pour le PDG Denis Kessler (dont le successeur pourrait être annoncé l'an prochain), "Scor démontre une nouvelle fois la pertinence de sa stratégie et la résilience de son modèle économique au cours des neuf premiers mois de 2020. Le groupe continue de développer son fonds de commerce et enregistre des résultats satisfaisants compte tenu des chocs majeurs auxquels le secteur a fait face depuis le début de l’année, marqué par la pandémie de Covid-19 mais aussi par une série de catastrophes naturelles ainsi que par des sinistres industriels et commerciaux de grande ampleur".

"Scor continue de bénéficier d’une assise financière très forte, récemment saluée par l’ensemble des quatre grandes agences de notation - A.M. Best, Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s - qui ont confirmé sa note de solidité financière de niveau AA-. Fort de son niveau de solvabilité optimal et de son fonds de commerce de tout premier rang, le groupe aborde la saison des renouvellements [la période de négociation des nouveaux contrats, appelés traités dans la réassurance NDLR] dans une très bonne position pour tirer pleinement parti des hausses tarifaires et de l’amélioration des termes et conditions en assurance et réassurance de dommages et de responsabilité", précise-t-il.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse