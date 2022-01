Schneider electric : Schneider Electric, dixième groupe français à atteindre 100 milliards d'euros de capitalisation

(BFM Bourse) - Dans la plus grande discrétion, le spécialiste français du matériel électrique moyenne tension a rejoint, en fin de semaine dernière, le cercle restreint composé d'une dizaine de groupes français à avoir franchi le seuil des 100 milliards d'euros de valorisation.

23 ans après le pionnier FranceTelecom, qui avait atteint cette barre symbolique des 100 milliards d'euros de capitalisation boursière en pleine bulle internet, en 1999, Schneider Electric est devenu la semaine dernière le dixième groupe à franchir (brièvement) cette marque, au terme d'un rallye exceptionnel de près de deux ans (+190% entre le creux du 19 mars 2020 et le 5 janvier 2022).

Entre-temps, seulement 8 autres groupes avaient rejoint le cercle des "centi-milliardaires", de TotalEnergies en 2000 à Kering l'an dernier en passant par Sanofi (2005), EDF (2007), LVMH et l'Oréal (2016), Airbus (2018) et Hermès (2021). La performance réalisée par l'électricien limougeaud est donc loin d'être anecdotique.

Pour s'en donner une idée, il suffit de regarder le classement des plus grandes capitalisations mondiales pour constater que les groupes valorisés plus de 100 milliards d'euros, soit plus de 113,4 milliards de dollars au cours actuel, ne sont pas légion. À la clôture ce lundi, ils étaient précisément 129 - dont 81 aux Etats-Unis.

Depuis son pic absolu touché jeudi 6 janvier en séance (à 178,76 euros), l'action Schneider Electric a toutefois rendu une partie de ses gains accumulés en 2021 (+45,8%).

Vers 16h45 ce mardi, le cours rebondit après trois lourdes baisses consécutives et s'échange à 163,8 euros (+1,9%), conférant à l'industriel spécialisé dans les systèmes de gestion de l'énergie une valorisation légèrement supérieure à 93 milliards d'euros.

Cela en fait la sixième capitalisation du CAC 40, derrière le n°1 européen européen LVMH (355 milliards), l'Oréal (220), Hermès (144), TotalEnergies (125) et Sanofi (114), mais juste devant des fleurons tels qu'Airbus (92) ou Kering (88).

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse