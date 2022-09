Sbt : Offre de rachat en vue d'une radiation

(CercleFinance.com) - scientific brain training (SBT) annonce avoir décidé d'engager une opération de radiation du marché Euronext Access Paris et lance préalablement une offre de rachat volontaire auprès de ses actionnaires minoritaires.



Cette offre vise un nombre maximum de 404.062 actions au prix de 5,53 euros par action en vue de les annuler. Elle sera ouverte du 5 septembre au 10 octobre inclus et la cotation des actions sur Euronext Access sera suspendue pendant toute cette durée.



Dans le cas où le groupe initiateur se trouverait en position de détenir ou détiendrait au moins 90% du capital et/ou des droits de vote, il demandera, le retrait de la cote. Dans ce cadre, la radiation des actions interviendrait le 18 octobre.



