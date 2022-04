Savencia : Progression de 9,4% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Savencia Fromage & Dairy affiche au titre du premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 1,45 milliard d'euros, en progression de 9,4% qui provient principalement d'une croissance organique forte de 8,1%.



En organique, le CA des produits fromagers a presque stagné (+0,5%) sur une base de comparaison très défavorable, tandis que celui des autres produits laitiers a grimpé de près de 20% sur une demande dynamique en protéines de haute qualité.



Savencia prévient que la visibilité sur l'ensemble de l'année reste incertaine en raison du redémarrage de la crise sanitaire dans certaines régions, d'un contexte très inflationniste et des conséquences de la guerre qui touche l'Est de l'Europe.



