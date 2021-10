Savencia : Progression de 8,7% du CA à fin septembre

(CercleFinance.com) - Savencia Fromage & Dairy affiche un chiffre d'affaires de 4,02 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de 2021, en progression de 8,7% en données publiées, dont 7,5% à taux de change et périmètre constants.



En organique, le chiffre d'affaires des produits fromagers a augmenté de 5,6%, tandis que celui des autres produits laitiers s'est accru de 10,2%, tous deux aidés par la sortie du confinement au niveau mondial et le rebond de la restauration hors foyer.



'Les tensions inflationnistes, les risques de pénurie et le niveau de consommation seront des sujets critiques d'attention. Dans cet environnement, le groupe poursuivra cependant le développement de ses marques à l'international', affirme-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel