Savencia : Progression de 3,1% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Savencia Fromage & Dairy affiche un chiffre d'affaires 2020 en progression de 3,1% à 5,16 milliards d'euros, avec un effet de structure de 6% provenant principalement de l'intégration de CF&R, une croissance organique de 0,6% et un effet de change négatif de 3,3%.



A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires annuel des produits fromagers croît de 1,7%. Il bénéficie d'un quatrième trimestre dynamique à +3,9% tiré par des volumes forts sur la quasi-totalité des régions.



Le chiffre d'affaires des autres produits laitiers se contracte quant à lui de 0,7% en organique, avec un effet volume négatif résultant directement de l'environnement sanitaire, mais un effet prix positif au global.



