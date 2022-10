Savencia : Progression de 17% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Savencia Fromage & Dairy annonce avoir vu son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2022 progresser de 17,3% à 4,7 milliards d'euros, dont 15,4% de croissance organique, ayant bénéficié d'un troisième trimestre en forte accélération à près de +26%.



A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires des produits fromagers a progressé à fin septembre de 6,5%, tandis que celui des autres produits laitiers a augmenté en organique de 28,5%.



Dans l'environnement actuel, le groupe agroalimentaire prévient que son activité 'pourrait être impactée par la situation économique mondiale avec ses conséquences sur l'économie laitière et le pouvoir d'achat des ménages'.



