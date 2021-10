Savencia : Oddo reste neutre après le rachat de Hope Foods

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Savencia a annoncé hier soir l'acquisition de Hope Foods, un des leaders de houmous et autres dips d'origine végétale, implanté au Colorado.



' Savencia met le pied dans le marché végétal et plus particulièrement dans les produits tartinables d'origine végétale américain à travers le rachat d'une marque '.



Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur et son objectif de cours de 78 E.



' Rappelons que le groupe a l'ambition de se développer dans le végétal au côté de son activité historique afin de s'adapter à l'évolution de la consommation vers une alimentation plus végétale et rattraper son retard par rapport à la concurrence ' indique l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.