Savencia : Oddo BHF n'est plus à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Oddo BHF abaisse son opinion sur Savencia de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours réduit de 81 à 78 euros, après les résultats semestriels du groupe de produits laitiers la semaine dernière et une 'belle performance boursière de 26% sur 12 mois'.



'Nous continuons de penser que la situation financière du groupe reste solide mais les catalyseurs à court terme pourraient manquer pour soutenir un rerating supplémentaire', explique l'analyste en charge du dossier.



Selon lui, la poursuite de l'amélioration de la rentabilité pourrait être bridée à court terme par l'inflation des coûts qui seront plus compliqués à compenser et par la perte d'activité liée à Corman dont la date et les modalités de reprise restent inconnues.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

