Savencia : Hausse de 34% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Savencia publie au titre de 2019 un résultat net part du groupe en hausse de 34% à 73,6 millions d'euros et une marge opérationnelle courante améliorée de 0,1 point à 3,8%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 3% à 5.007 millions (+2,8% en organique).



Le groupe agroalimentaire explique que si la marge opérationnelle courante des produits fromagers s'est contractée de 5,7% en 2018 à 4,8% en 2019, celle des autres produits laitiers est passée de 1,9% à 3,4%.



Savencia proposera un dividende de 1,30 euro par action. 'S'il est encore trop tôt pour évaluer l'impact du Covid-19, il semble certain que cette crise influencera l'activité économique en particulier pour les activités de food-service', estime le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SAVENCIA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok