Savencia : Croissance de près de 9% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Savencia Fromage & Dairy affiche un chiffre d'affaires en croissance de 8,7% à 5,61 milliards d'euros pour l'année 2021, dont une croissance organique de 7,3%, un effet de structure de 2,3% et un effet de change négatif de 1%.



A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires des produits fromagers s'est accru de 5,1% avec une forte croissance des volumes à marques stratégiques, et celui des autres produits laitiers a grimpé de 10,3% sous un double effet de volumes et de prix.



