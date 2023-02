Savencia : Croissance de près de 17% du CA annuel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Savencia Fromage & Dairy affiche pour 2022, un chiffre d'affaires en croissance de 16,8% à 6,55 milliards d'euros, une évolution qui résulte dans sa quasi-totalité d'une croissance organique fortement tirée par les produits laitiers autres que fromagers.



Ces derniers ont en effet enregistré une croissance à taux de change et périmètre constants de 30,9%, alors que la croissance organique des produits fromagers s'est établie à 7,3%, des hausses portées par des effets prix pour répercuter l'inflation des coûts.



'Dans un contexte inédit et fortement perturbé, Savencia Fromage & Dairy a su ajuster ses prix de vente et dans le même temps continuer à assurer à ses producteurs partenaires laitiers une des meilleures rémunérations du lait en France', affirme le groupe.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.