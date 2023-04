Savencia : Croissance de 15% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Savencia Fromage & Dairy affiche un chiffre d'affaires au 31 mars 2023 de 1,67 milliard d'euros, en progression de 14,7% par rapport au premier trimestre de l'année précédente, tirée par une croissance organique de 17,6%.



A structure et taux de change constants, le chiffre d'affaires des produits fromagers augmente de 13,6% grâce à la répercussion partielle de l'inflation dans les tarifs, et celui des autres produits laitiers ressort en progression de 23,2%.



Si les performances de ce début d'année restent dans la continuité de celles de la fin de l'exercice précédent, Savencia prévient que les incertitudes liées à l'environnement ne donnent pas de visibilité sur 2023.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.