Savencia : Malgré le rachat de Hope Foods, le cours de Savencia se replie

(CercleFinance.com) - Le titre Savencia se repli vendredi matin malgré l'annonce jeudi soir de l'acquisition de Hope, une des marques leaders de houmous et autres dips d'origine végétale, implanté au Colorado. Hope est notamment le n°1 de l'houmous bio aux Etats-Unis.



Le site de production de Hope Foods a la capacité de fabriquer une large gamme de produits d'origine végétale.

"Notre cœur de métier reste le fromage et les produits laitiers, mais nous voulons compléter notre offre avec de nouvelles propositions en végétal avec une réelle différenciation de goût et des marques premium. Hope fait partie de cette stratégie, avec des produits naturels de haute qualité", a expliqué Jean-Paul Torris, directeur général de Savencia Fromage & Dairy. "La marque Hope complète notre portefeuille aux Etats-Unis sur le segment en forte croissance des produits ‘bien-être’, et c’est une excellente opportunité d’offrir aux consommateurs des alternatives savoureuses d’origine végétale".

