Sanofi : Vers une mise sur le marché du MenQuadfi dès 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le CHMP (comité des médicaments à usage humain) recommande l'approbation de MenQuadfi de Sanofi pour l'immunisation contre les infections invasives méningococciques, dès l'âge de 12 mois. L'avis s'appuie sur un vaste programme clinique international qui a démontré un profil de sécurité favorable et une réponse immunitaire élevée contre les quatre sérogroupes (A, C, W and Y). Les infections à méningocoques peuvent causer la mort en moins de 24 heures et provoquer des handicaps permanents sévères chez leurs survivants



Une décision finale faisant suite à cet avis favorable du CHMP devrait intervenir d'ici à la fin de l'année. MenQuadfi devrait alors être progressivement mis sur le marché européen dès 2021.



Le médicament a déjà été homologué en avril 2020 aux Etats-Unis par la Food and Drug Administration (FDA) pour la prévention des infections invasives méningococciques dès l'âge de deux ans. Il est en cours d'évaluation par différentes autorités de santé en vue d'une utilisation locale pour contribuer aux efforts de prévention.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SANOFI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok