Sanofi : UBS reste à achat, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS maintient sa recommandation 'achat' sur Sanofi, mai abaisse son objectif de cours de 121 à 120 euros, nouvelle cible qui laisse néanmoins un potentiel de progression de 19% pour l'action du géant pharmaceutique français.



'Après un solide premier trimestre, les améliorations de marge seront plus difficiles à obtenir au second semestre, mais le manque de catalyseurs binaires et le risque à la hausse sur ce qui existe nous conduisent à rester acheteurs', juge le broker.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.