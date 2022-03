Sanofi : Termine dans le vert, des brokers à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert avec le soutien de plusieurs analystes.



Sanofi a annoncé hier matin que l'essai clinique AMEERA-3 de phase II évaluant l'amcenestrant n'a pas atteint son critère principal dans le traitement du cancer du sein.



Le groupe souligne que les autres essais évaluant le médicament sont toujours en cours notamment les essais AMEERA-5 et AMEERA-6.



' Bien que nous n'ayons aucun détail sur les résultats de l'essai AMEERA-3 (nombre de patientes ayant une mutation du gène ESR1), nous croyons que la probabilité de succès risque d'être très fortement abaissée dans les autres essais ' indique Oddo.



' Nous enregistrons dans nos modèles 320 ME en 2027 (POS de 40% sur un pic de ventes de 800 ME) alors que le consensus enregistre 489 ME en 2026 ' rajoute l'analyste.



Oddo maintient sa recommandation à Surperfomance et son objectif de 111 E.



' En termes de valorisation, le PE 2022e représente une décote de 20% par rapport aux pairs, atteignant seulement 12,9x contre 15,4x pour le secteur ' souligne le bureau d'études.



Stifel réitère de son côté son conseil 'achat' sur Sanofi, mais abaisse son objectif de cours de 120 à 115 euros, au lendemain de l'échec de son essai de phase II AMEERA-3 dans le cancer du sein avancé, 'nouvelle très inattendue et revers significatif pour sa thèse d'investissement'.



'Bien que les détails complets ne soient pas disponibles, nous pensons qu'il est approprié d'adopter une approche prudente concernant le risque désormais porté par le développement de l'amcenestrant', estime le broker dans sa note sur le groupe de santé.



'Si le médicament n'est pas mort et pourrait bien fonctionner davantage en combinaison et/ou en ligne de traitement plus précoce, le champ est aussi concurrentiel et la probabilité que l'amcenestrant présente un profil de meilleur de sa catégorie s'est réduite', poursuit-il.



Liberum réaffirme également sa recommandation 'achat' sur Sanofi, tout en abaissant son objectif de cours de 109 à 107 euros, après l'échec de l'essai.



'L'incapacité d'Amcenestrant à démontrer un bénéfice d'efficacité est un revers sérieux et surprenant pour ce programme de développement clé', juge le broker. 'Alors que d'autres essais se poursuivront, nous réduisons notre probabilité de succès de 70% à 10%'.



Si 'le revers d'AMEERA-3 supprime un catalyseur important et laisse peu d'événements de pipeline pour le reste de l'année', Liberum note pour sa part que 'Sanofi se négocie avec une décote significative sur 12 fois ses bénéfices 2022'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.