Sanofi : Succès de recherche avec Genomic Vision

(CercleFinance.com) - Genomic Vision annonce avoir terminé avec succès le premier volet d'un accord de recherche en trois parties pour la caractérisation génétique des banques de cellules de Sanofi, premier volet initié en 2019.



'Le peignage moléculaire avec les gammes de produits FiberVision fournit une visualisation à l'échelle d'une molécule des schémas d'intégration transgéniques avec une sensibilité élevée et des résultats quantitatifs, sans biais lié à l'amplification', précise la société.



'Cela permet de contrôler avec précision la qualité des lignées cellulaires et d'évaluer leur stabilité tout au long du processus de fabrication, une étape essentielle dans le développement et la production de nombreux produits biologiques', poursuit-elle.



