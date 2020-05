Sanofi : Souhaite céder sa participation dans Regeneron

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce son intention de céder sa participation au capital de Regeneron par voie d'offre publique et de rachat d'actions par Regeneron.



' L'offre publique et le rachat d'actions n'auront aucun impact sur la collaboration en cours entre Sanofi et Regeneron ' précise le groupe.



Sanofi détient actuellement 23,2 millions d'actions ordinaires de Regeneron, soit une participation d'environ 20,6 %.



Regeneron a accepté de racheter pour 5 milliards de dollars de ses actions à Sanofi, sous réserve de la finalisation de l'offre publique.



' A l'issue de l'offre et du rachat d'actions de Regeneron, Sanofi détiendra environ 400 000 actions ordinaires de Regeneron, que l'entreprise conservera en soutien de sa collaboration actuelle avec Regeneron ' rajoute le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SANOFI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok