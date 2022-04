Sanofi : 'résultats supérieurs aux attentes' selon UBS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suite à la publication des trimestriels de Sanofi, UBS souligne la légère amélioration de Dupixent et le maintien des prévisions. Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 121 E.



Rappelons que le chiffre d'affaires de l'activité pharmaceutique a progressé de 7,5%, à 7 326 millions d'euros, soutenu par une croissance de 17,8 % de la Médecine de Spécialités portée par la solide performance de Dupixent.



' Sanofi a publié un chiffre d'affaires de 9 674 millions d'euros au 1er trimestre 22, soit 3,8% de plus que le consensus, un résultat opérationnel des activités de 3 065 millions d'euros, soit 7,9% de plus que le consensus, et un BPA core de 1,94 euros, soit 9,0% de plus que le consensus de 1,78 euros ' indique UBS.



Sanofi anticipe un BNPA des activités 2022 en croissance “low double-digit ' (dans le bas de la fourchette à deux chiffres) à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus.



