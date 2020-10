Sanofi : Relèvement de l'objectif de BNPA annuel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part d'une révision à la hausse des perspectives de BNPA des activités pour l'année 2020, l'anticipant maintenant en croissance de 7 à 8% à taux de changes constants (TCC), 'sauf événements majeurs défavorables imprévus'.



Il publie au titre du troisième trimestre un résultat net des activités de 2.299 millions d'euros, en progression de 1% en publié et de 9,4% à TCC, soit un BNPA des activités de 1,83 euro, en hausse de 0,5% en publié et de 8,8% à TCC.



Le géant français de la santé a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 9.479 millions d'euros, en croissance de 5,7% à TCC (-0,2% à données publiées), croissance des ventes 'soutenue par la forte demande de Dupixent et de vaccins grippe'.



