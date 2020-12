Sanofi : Premières lignes de crédit renouvelables

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la signature de ses deux premières lignes de crédit renouvelables indexées sur des indicateurs de développement durable, dans le cadre de sa stratégie visant à garantir ses sources de financement à long terme.



Il s'agit d'une nouvelle ligne de quatre milliards d'euros à échéance décembre 2025, avec deux options d'extension d'un an, et de la modification d'une ligne d'un même montant à échéance décembre 2021, en lui adjoignant deux options d'extension d'un an.



Ces deux lignes intègrent un mécanisme d'ajustement de la marge du crédit lié à deux indicateurs de performance en matière de développement durable : la contribution à l'éradication de la poliomyélite et la réduction de l'empreinte carbone.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel