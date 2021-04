Sanofi : Plus de 95% de Kiadis détenus à l'issue de l'offre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi contrôlait un peu plus de 95% du capital de Kiadis à l'issue de son offre de 308 millions d'euros pour le spécialiste néerlandais de l'immunothérapie, annonce mardi le groupe biopharmaceutique français.



A la clôture de l'OPA, en date d'hier, quelque 39,9 millions d'actions avaient été apportées à l'offre, soit l'équivalent de 92,9% du capital du spécialiste des traitements contre les maladies infectieuses à base de cellules.



En tenant compte des titres déjà détenus directement et indirectement par Sanofi, le niveau de participation atteint 95,03%, un chiffre supérieur au seuil d'acceptation de l'offre établi à 80%.



L'offre, désormais déclarée inconditionnelle, sera rouverte à partir de demain jusqu'au 28 avril.



