Sanofi : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo estime que malgré une base de comparaison difficile lors du 1er trimestre, ' Sanofi a su répondre aux attentes '.



Pour le 2e trimestre, l'analyste souligne ' le succès de la première phase 3 dans le Virus Syncitial Respiratoire qui sort plus deux ans avant nos attentes ' ainsi que le développement du SERD (Selective Estrogen Receptor Degrader) dans le cadre d'un traitement contre le cancer du sein.



' Les attentes sont faibles mais devra recrédibiliser un pipeline en cours de reconstruction ', estime Oddo.



Dans ces conditions, l'analyste estime que la valorisation du titre reste ' toujours attractive ' par rapport à ses pairs. Le titre reste d'ailleurs le ' Top Pick ' d'Oddo, avec AstraZeneca, lors de ce 2e trimestre.



Oddo maintient donc sa note de ' surperformance ' sur le titre et relève son objectif de cours de 101 à 102 euros.





