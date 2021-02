Sanofi : Nouvelle indication pour Libtayo aux Etats-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi indique que la FDA des États-Unis a approuvé Libtayo pour le traitement de première ligne des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) au stade avancé dont 50% ou plus des cellules tumorales expriment la protéine PD-L1.



Les patients doivent présenter soit un cancer métastatique, soit un cancer localement avancé, ne pas être éligibles à une résection chirurgicale ou une chimioradiothérapie définitive, et leurs tumeurs ne doivent pas exprimer les aberrations EGFR, ALK ou ROS1.



L'effet de Libtayo sur la prolongation de la survie globale a été supérieur à celui de la chimiothérapie dans un essai pivot ayant pris en compte des caractéristiques de la maladie souvent sous représentées dans les essais cliniques consacrés au CPNPC au stade avancé.



