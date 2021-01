Sanofi : Nouveau nom pour l'activité API

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi choisit de dénommer EUROAPI le futur leader européen dédié au développement, à la production et à la commercialisation de principes actifs pharmaceutiques (API).



EUROAPI devrait dégager un chiffre d'affaires d'environ un milliard d'euros d'ici à 2022 et sera le numéro un des principes actifs entrant dans la fabrication de petites molécules et le numéro deux du marché mondial des API. ' Ce sont les molécules essentielles entrant dans la composition et la fabrication de tout médicament ' indique le groupe.



Sanofi annonce également la nomination de Karl Rotthier au poste de futur Directeur Général d'EUROAPI, effective au 18 janvier. Karl Rotthier était jusqu'à récemment Directeur Général de Centrient Pharmaceuticals.



Une introduction en bourse sur Euronext Paris est envisagée en 2022, si les conditions du marché le permettent.



